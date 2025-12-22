Falezlerde balık tutmak isterken 25 metre yüksekten düşüp yaralandı

İtfaiyeyi alarma geçiren olay, saat 11.15sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Falez Parkı'nda meydana geldi. Mevlüt Özçam, balık tutmak için 30 metrelik falezlerden inmek istediği sırada ıslak kayalıklarda dengesini kaybedince 25 metre yükseklikten yuvarlanarak düştü. Balık tutmak için gelip Özçam'ın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi.

DENİZ POLİSİ YAT LİMANINA ÇIKARDI

Kısa sürede falezlere ulaşan itfaiye ekibi halatla inerek, Özçam'a ulaştı. Ekipler, Mevlüt Özçam'ı sedye ile yukarıya çıkaramayınca devreye deniz polisi girdi. İtfaiye ekibi tarafından falezlerdeki kayalıklarda sedyeye bağlanan Özçam, deniz polisinin yardımıyla kayalıklardan suyun içerisinde bulunan bota taşındı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından Mevlüt Özçam, botla Kaleiçi'nde yer alan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne çıkartıldı. Buradan ambulans ile hastaneye götürüldü. Görgü tanıkları, Balık tutmaya gelen biri kayalıklardan birinin inmeye çalışırken elinde oltası ile kayalıklardan düştüğünü kaydetti.