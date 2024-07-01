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Giriş Tarihi: 2.7.2024

Farelerin duyma yetisi artırıldı sırada insan mı var?

Farelerin duyma yetisi artırıldı sırada insan mı var?
ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada, işitme sorunu olmayan farelerin kulak içindeki işitsel kısım olan kokleada bulunan spiral ganglion nöronları ile duyusal reseptörleri arasındaki işitme yetilerinin bağlantı noktalarının (sinaps) yoğunluğunda değişimler yapılarak, farelerin işitme yetisindeki farklılıklar incelendi. duyusal reseptör hücrelerindeki neurotrophin 3 proteinin aktifliğinin artırılması veya azaltılması sonucu elde edilen araştırmada, sinaps yoğunluğunun artırıldığı farelerin işitme duyularının geliştiği keşfedildi. bu bulgunun insanların işitme yetisini geliştirmede kullanılabileceği kaydedildi.
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Farelerin duyma yetisi artırıldı sırada insan mı var?
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