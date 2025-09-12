Fast food tüketmek kalbi vuruyor

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'deki haberde "Gençler arasında kalp sorunları neden artıyor?" sorusuna cevap arandı. Haberde "Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki King's College Hospital London'dan kalp cerrahı James Aitchison, kalp-damar rahatsızlıklarını etkilediği bilinen faktörlerde yüzde 20 artışa işaret eden veriler olduğunu açıkladı. Lübnan'daki Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde kardiyoloji profesörü olan Samir Alam da son 10 yılda gençlerde kalp krizi ve inme vakalarında sert bir artış gördüğünü, ölüm oranlarının da endişe verici bir şekilde arttığını belirtiyor. ABD'de yapılan bir araştırma da 30-45 yaş arası kişilerde kalp rahatsızlıklarının son 15 yılda yüzde 50 arttığını ortaya koymuştu. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (DSÖ) kalp-damar rahatsızlıkları dünyadaki birinci ölüm sebebi. Doktorlar bu artışın potansiyel nedenleri olarak, kalp damarlarını olumsuz etkileyen bazı faktörlere işaret ediyor: Hayat tarzındaki değişimler, televizyon karşısında veya elde cep telefonu ile uzun süre oturmak, sağlıksız ve yağlı fast food tüketmek... Doktorlar ayrıca "Sigara içmeyin" uyarısında da bulundu.