Giriş Tarihi: 16.12.2025 12:22

Fatih Altaylı davasında gerekçeli karar açıklandı

Kendisine ait Youtube kanalında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması talep edilen Fatih Altaylı’nın yargılandığı davada karar açıklanmıştı. Mahkeme, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Altaylı davasında gerekçeli kararı açıklandı. İşte detaylar...

Fatih Altaylı davasında mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun yerleşik içtihatlarına atıf yaparak, basın yoluyla yapılan açıklamaların gerçek, güncel, kamu yararı taşıyan nitelikte olması ve açıklama ile konu arasında düşünsel bağ bulunması gerektiğini hatırlattı. Kararda, haber ve eleştirinin hukuka uygun kabul edilebilmesi için küçük düşürücü, hakaret içeren ifadelerden kaçınılmasının altı çizildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ANLATILDI

Kararda, ifade özgürlüğünün Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi kapsamında güvence altında olduğu ancak kamu güvenliği, kamu düzeni, başkalarının şöhret ve haklarının korunması gibi meşru amaçlarla sınırlanabileceği belirtildi.

GENİŞ KİTLELERE ULAŞAN AÇIKLAMA

Mahkeme, somut olayda sanığın ifadelerinin toplumu bilgilendirme ve eleştiri sınırlarını aştığını, suç ve şiddeti övücü ya da teşvik edici nitelik taşıdığı kanaatine vardığını ve söz konusu açıklamaların özellikle geniş kitlelere ulaşan bir platform üzerinden yapılmasının, eylemin ağırlığını arttırdığı vurgulandı.

