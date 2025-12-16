Fatih Altaylı davasında gerekçeli karar açıklandı

Fatih Altaylı davasında mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun yerleşik içtihatlarına atıf yaparak, basın yoluyla yapılan açıklamaların gerçek, güncel, kamu yararı taşıyan nitelikte olması ve açıklama ile konu arasında düşünsel bağ bulunması gerektiğini hatırlattı. Kararda, haber ve eleştirinin hukuka uygun kabul edilebilmesi için küçük düşürücü, hakaret içeren ifadelerden kaçınılmasının altı çizildi.