Fatih Belediyesi nostalji günleriyle geçmişi bugünle buluşturuyor

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Nostalji Günleri 26 Temmuz'a kadar devam edecek. Etkinlikler kapsamında Topkapı Kaleiçi Meydanı, her akşam çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor. Saat 18.00-24.00 arasında gerçekleştirilen programlarda, geçmişin izlerini taşıyan kültürel unsurlar ile eğlence bir araya getiriliyor.

Etkinlik alanında kurulan nostaljik tramvay ve dolmuş, "Bakkal Amca", berber, lostra, mezat alanı, lunapark, geleneksel sokak lezzetleri ile hatıra fotoğraf noktaları ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Vatandaşlar, geçmiş dönem gazetelerinden esinlenerek hazırlanan hatıra gazeteleriyle kendi fotoğraflarını manşetlerde görme imkanı bulurken, Yeşilçam ile 1980'li ve 1990'lı yılların unutulmaz karakterlerini canlandıran figüranlar da etkinliğe renk katıyor. Festival kapsamında her akşam konserler, çocuk müzikalleri, Kahoot bilgi yarışmaları, illüzyon ve jonglör gösterileri ile çeşitli sahne etkinlikleri düzenleniyor. Geleneksel sokak oyunlarının da yer aldığı organizasyon, farklı kuşakları aynı meydanda buluşturarak şehir hafızasını canlı tutmayı amaçlıyor.

"GEÇMİŞİN SICAKLIĞINI BUGÜNÜN ÇOCUKLARIYLA VE GENÇLERİYLE BULUŞTURUYORUZ"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, şehirlerin kimliğini yalnızca tarihi yapılarının değil, yaşattığı kültür ve ortak hafızanın da oluşturduğunu belirtti. Nostalji Günleri'nin bu anlayışla hazırlandığını ifade eden Turan, şunları söyledi: "Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda düzenlediğimiz Nostalji Günleri ile geçmişin sıcaklığını bugünün çocuklarıyla ve gençleriyle buluşturuyoruz. Mahalle kültürünü, komşuluğu, paylaşmayı ve birlikte vakit geçirmenin güzelliğini yeniden hatırlatmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız geleneksel oyunlarımızı tanırken, büyüklerimiz de hatıralarını tazeliyor. Fatih'i sadece tarihiyle değil, yaşayan kültürüyle de geleceğe taşıyacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör