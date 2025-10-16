Fatih Ürek’in sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Ünlü şarkıcı ve sunucu entübe edildi! İşte Fatih Ürek’in son durumu

Kalp krizi geçiren 59 yaşındaki Fatih Ürek, hastanede yoğun bakım altında entübe edildi. Bu korkutan gelişme, sanatçının sevenlerini endişelendirdi. Ünlü şarkıcı ve sunucunun tedavi sürecini yakından takip eden sevenleri "Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?" merak ediyor. İşte detaylar...
59 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Dün sabah evinde kalp krizi geçiren Ürek'in duran kalbi yeniden çalıştırıldı ve hemen yoğun bakıma alındı.
Hayranlarını endişelendiren yeni gelişmeye göre, ünlü sanatçı yoğun bakımda entübe edildi.
Fatih Ürek'in sağlık durumuna dair yeni bilgiler paylaşıldı. Doktorlar, ünlü sanatçının yoğun bakımda uyutulduğunu duyurmuştu. Son gelen açıklamalara göre Ürek'in entübe edildiği bildirildi. Tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenilirken, hastaneden gelecek resmi açıklamalar merakla bekleniyor.
Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.
Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.
15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.
Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.
Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.