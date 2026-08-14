Fatih’in caddeleri güzelleşiyor

Fatih
Belediyesi, Fevzipaşa Caddesi ile Macar Kardeşler Caddesi'nde bina cephelerinin daha estetik bir görünüme sahip olması amacıyla dış cephelerde tadilat çalışması başlattı. Akşemsettin, İskenderpaşa, Ali Kuşçu ve Zeyrek mahallelerini kapsayan proje kapsamında toplam 92 binada düzenleme yapılacak. Binaların dış cepheleri proje kapsamında belirlenen renklerle boyanarak caddelerin görünümünün iyileştirilmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Bu çalışmalar Fener ve Balat bölgelerinde müthiş bir ivme oluşturdu. Daha fazla turistimizin gelmesine sebep oldu. Bölgede güzellik ortaya çıktı. Fatih'imizin en önemli caddelerinden Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan binalardaki klima, tabela, anten gibi eklentileri kaldırıyoruz. Bu binaları bir proje kapsamında her birisini boyuyoruz. Cadde üzerinde şu anda 21 binayı tamamlamış üzereyiz. Proje bittiğinde toplamda 92 binayı yenilemiş olacağız" dedi.