Fatih’te 19 yaşındaki Ali’nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Fatih'te 4 Ağustos Salı günü saat 02.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta meydana gelen olayda, sosyal medya üzerinden bilinmeyen bir nedenle tartışan iki grup, barışmak amacıyla buluşmak üzere randevulaştı. Buluşma sırasında yeniden başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Anzo yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu olaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.