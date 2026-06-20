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Giriş Tarihi: 20.06.2026 02:24

Fatih'te 400 yıllık hanın çatısında yangın çıktı! Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü

İstanbul Fatih'te bulunan 400 yıllık Büyük Valide Han'ın çatısında çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda, tarihi hanın çatısında maddi hasar oluştu.

İHA
Fatih’te 400 yıllık hanın çatısında yangın çıktı! Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Fatih'teki yangın, saat 22.45 sıralarında Taya Hatun Mahallesi, Çakmakçılar Yokuşu Sokak'ta bulunan 400 yıllık Büyük Valide Han'ın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

TARİHİ HANIN ÇATISINDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Çevredeki binalara sıçraması önlenen yangın sonucunda, tarihi hanın çatısında maddi hasar oluştu.

Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #FATİH

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Fatih'te 400 yıllık hanın çatısında yangın çıktı! Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü
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