Fatih’te 52 yıllık binada zemin çöktü: Salonun ortasında çukur oluştu

Olay, geçtiğimiz gece Derviş Ali Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın giriş katındaki dairenin zemini zarar gördü. Parkelerin sökülmesinin ardından salonun ortasında belirgin bir çukur oluştuğu görüldü. Binanın temelinin de kısmen çöktüğü ileri sürülürken, bodrum katta ortaya çıkan paslanmış demirlerin elle kırılabilecek durumda olması dikkat çekti.

BELEDİYE İNCELEME YAPACAK

Giriş katta oturan Havva Öztekin, dairesindeki hasarı fark etmesinin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, inceleme yaparak durumu belediye ekiplerine iletti. Belediye ekiplerinin binada detaylı inceleme yapacağı öğrenildi.

"SALONUN ORTASINDA ÇUKUR OLUŞTU"

Binanın temelinin çöktüğünü iddia eden Havva Öztekin, "Ben yedi yaşımdan beri bu binadayım. Bina 52 yıllık. Parkeleri düzenli olarak değiştiriyoruz. Ancak bu kez salonun ortasında resmen bir çukur oluştu. Binanın tabla betonu aşağı çöktü. Altında yaklaşık 40-50 santimlik bir boşluk var. Yerde toprak bulunuyor. Eğer bu toprak kolonların üzerindeyse ve kayarsa bu binanın hali ne olacak?" diyerek endişesini dile getirdi.