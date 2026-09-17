Fatih’te acı kaza! Kırmızı ışıkta geçen gence 2 araç çarptı

Kaza, saat 13.30'da Fatih Aksaray Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yayalara yanan kırmızı ışığı dikkate almadan yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Gahryman Shakirov'a, H.B. idaresindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç, daha sonra B.O. idaresindeki aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.