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Giriş Tarihi: 17.09.2026 15:41

Fatih’te acı kaza! Kırmızı ışıkta geçen gence 2 araç çarptı

İstanbul Fatih'te meydana gelen kaza yürekleri burktu. İddiaya göre yayalara yanan kırmızı ışığı dikkate almadan yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu gence iki araç çarptı. Talihsiz genç hayatını kaybetti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Fatih’te acı kaza! Kırmızı ışıkta geçen gence 2 araç çarptı
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Kaza, saat 13.30'da Fatih Aksaray Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yayalara yanan kırmızı ışığı dikkate almadan yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Gahryman Shakirov'a, H.B. idaresindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç, daha sonra B.O. idaresindeki aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Gahryman Shakirov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Shakirov'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan sürücüler, ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #FATİH

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Fatih’te acı kaza! Kırmızı ışıkta geçen gence 2 araç çarptı
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