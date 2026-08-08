Fatih’te akılalmaz soygun! ’Maaşım az’ deyip istifa ettiği kuyumcudan 9 milyonluk altın çaldı! Altınları bozdurup evine cam balkon yaptırmış

Fatih'te faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana gelen olayda, iş yerinden maaşım az deyip istifa ederek ayrılan E.A.A.'nın istifadan bir gün önce kameraları kapatıp toplam değeri 9 milyon lira olan 1,5 kilogram altını çalarak kaçtığı tespit edildi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi.