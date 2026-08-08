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Giriş Tarihi: 8.08.2026 10:16 Son Güncelleme: 8.08.2026 10:56

Fatih'te akılalmaz soygun! 'Maaşım az' deyip istifa ettiği kuyumcudan 9 milyonluk altın çaldı! Altınları bozdurup evine cam balkon yaptırmış

İstanbul Fatih’te bir kuyumcu çalışanının maaşım az diyerek istifa edip işten ayrılmadan önce kasadan 9 milyonluk altın çaldığı ortaya çıktı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli eski çalışanı gözaltına aldı. Şüphelinin paraların bir kısmı ile kendine motosiklet aldığı, aracının borcunu ödediği ve evine cam balkon yaptırdığı ortaya çıktı. Babasının evinde ele geçirilen 500 gram altın ise kuyumcuya iade edildi. Gayrettepe’den adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Fatih’te akılalmaz soygun! ’Maaşım az’ deyip istifa ettiği kuyumcudan 9 milyonluk altın çaldı! Altınları bozdurup evine cam balkon yaptırmış
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Fatih'te faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana gelen olayda, iş yerinden maaşım az deyip istifa ederek ayrılan E.A.A.'nın istifadan bir gün önce kameraları kapatıp toplam değeri 9 milyon lira olan 1,5 kilogram altını çalarak kaçtığı tespit edildi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi.

BABASININ EVİNDE ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından E.A.A., 4 Ağustos 2026 günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan incelemesinde 1 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan tahkikat işlemlerinde çalınan altınlardan 500 gramı ele geçirilerek muhafaza altına alındı ve sahibine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli E.A.A., mevcutlu olarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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EVİNE CAM BALKON YAPTIRMIŞ

Şüphelinin ifadesinde borçlarım vardı onları ödedim. Motosiklet aldım, arabanın borcunu kapattım eve cam balkon yaptırdım dediği öne sürüldü.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #FATİH

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Fatih'te akılalmaz soygun! 'Maaşım az' deyip istifa ettiği kuyumcudan 9 milyonluk altın çaldı! Altınları bozdurup evine cam balkon yaptırmış
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