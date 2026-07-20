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Giriş Tarihi: 20.07.2026 12:04 Son Güncelleme: 20.07.2026 12:27

Fatih’te akılalmaz hırsızlık kamerada! Milyonlarca liralık vurgunu 10 dakikada yaptılar: Bavul dolusu altını çalıp...

İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen hırsızlık akıllara durgunluk verdi. Bir şahıs eşiyle birlikte kuyumcuya ait depodan piyasa değeri milyonlarca lira olan altını 10 dakikada çaldı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken bir bavul dolusu altının çalınma anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Fatih’te akılalmaz hırsızlık kamerada! Milyonlarca liralık vurgunu 10 dakikada yaptılar: Bavul dolusu altını çalıp...
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Fatih, Mimar Hayrettin Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcunun deposundan 14 Temmuz'da piyasa değeri yaklaşık 170 bin lira olan 51 kilogram 482 gram eritilmiş hurda altın çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızları tespit etti.

10 DAKİKA İÇİNDE 51 KİLO ALTINI BÖYLE ÇALDILAR

Biri kadın iki hırsızın, deponun bulunduğu çarşıya rahat hareketlerle girdiği, kadın hırsızın 10 dakika içinde altınları bir bavula doldurarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda kısa sürede kimlikleri tespit edilen hırsızlar Nermin İ. ile eşi Ersin İ. olayın olduğu gece yarısı Kağıthane'de oturdukları eve yapılan baskınla gözaltına alındı.

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ALTINLAR SAKLADIKLARI YERDE BULUNDU

Şüphelilerin evinde yapılan aramada, çaldıkları altınları bir çantaya koyarak banyo dolabının içine sakladıkları tespit edildi. Ekipler, çalınan altınları evde yaptığı aramada buldu. Altınlar, Asayiş şube müdürlüğüne getirildi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan Nermin İ. ile Ersin İ. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan şüphelilerin depodan 10 dakika içinde altınları çalarak uzaklaştıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KAĞITHANE

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Fatih’te akılalmaz hırsızlık kamerada! Milyonlarca liralık vurgunu 10 dakikada yaptılar: Bavul dolusu altını çalıp...
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