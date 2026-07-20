Fatih’te akılalmaz hırsızlık kamerada! Milyonlarca liralık vurgunu 10 dakikada yaptılar: Bavul dolusu altını çalıp...

Fatih, Mimar Hayrettin Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcunun deposundan 14 Temmuz'da piyasa değeri yaklaşık 170 bin lira olan 51 kilogram 482 gram eritilmiş hurda altın çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızları tespit etti.