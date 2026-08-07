Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te barışma buluşmasında 19 yaşındaki Ali Anzo hayatını kaybetmişti: Gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 7.08.2026 13:03

Fatih'te barışma buluşmasında 19 yaşındaki Ali Anzo hayatını kaybetmişti: Gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Fatih’te barışmak amacıyla buluşan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Ali Anzo hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i adliyeye sevk edildi. İki şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fatih’te barışma buluşmasında 19 yaşındaki Ali Anzo hayatını kaybetmişti: Gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta 4 Ağustos Salı günü saat 02.30 sıralarında sosyal medya üzerinden bilinmeyen bir nedenle tartışan iki grup, barışmak amacıyla buluşmak üzere sözleşti. Taraflar arasında buluşma sırasında yeniden başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Anzo, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Hilal'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ali Anzo

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu olaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Bassam A. (20), Mahmut Nasır H. (18) ve Halıd A. (21) ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #FATİH

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Fatih'te barışma buluşmasında 19 yaşındaki Ali Anzo hayatını kaybetmişti: Gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
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