Fatih’te facianın eşiğinden dönüldü! Çatıdan kopan beton parçaları sokağa düştü: İki kişi son anda kurtuldu!

BETON PARÇALARI ARAÇLARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Olayda düşen beton parçaları binanın önünde park halindeki otomobil ile motosiklet zarar görürken çevredeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sokak Fatih Belediyesi ekiplerince temizlendi.