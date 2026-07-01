Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te facianın eşiğinden dönüldü! Çatıdan kopan beton parçaları sokağa düştü: İki kişi son anda kurtuldu!
Giriş Tarihi: 1.07.2026 08:56

Fatih'te facianın eşiğinden dönüldü! Çatıdan kopan beton parçaları sokağa düştü: İki kişi son anda kurtuldu!

İstanbul Fatih’te 4 katlı binanın çatısındaki beton parçaları bilinmeyen nedenle sokağa düştü. Olay sırasında düşen parçalar park halindeki motosiklet ve otomobile zarar verirken, sokakta yürüyen iki kişi koşarak son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA Yaşam
Fatih’te facianın eşiğinden dönüldü! Çatıdan kopan beton parçaları sokağa düştü: İki kişi son anda kurtuldu!
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Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Fatih Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

BETON PARÇALARI ARAÇLARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Olayda düşen beton parçaları binanın önünde park halindeki otomobil ile motosiklet zarar görürken çevredeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sokak Fatih Belediyesi ekiplerince temizlendi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan yaşanan çökme anı ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sokakta yürüyen iki kişinin düşen parçalardan koşarak kaçtığı görüldü.

Fatih'te korkunç anlar kamerada: 4 katlı binanın çatısından düşen parçalardan son anda kurtuldular! | Video

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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Fatih'te facianın eşiğinden dönüldü! Çatıdan kopan beton parçaları sokağa düştü: İki kişi son anda kurtuldu!
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