Fatih'te iş yeri kurşunlamışlardı: O zanlılara operasyon! 4 kişi tutuklandı

Fatih'te, bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda çok sayıda fişek ele geçirilirken 4 şüpheli tutuklandı.

Molla Hüsrev Mahallesi'nde bulunan iş yerine 30 Ekim'de motosikletle gelen 2 şüpheli silahla ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı Y.A. (25) ve Y.A.A'nın (21) gerçekleştirdiğini tespit etti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Küçükçekmece'deki bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına aldı. Evdeki aramalarda, bıçağın yanı sıra 29 fişek, 2 kask ve cep telefonu bulundu. Polis ekipleri, şüphelilere yardım ettiği belirlenen E.M.K. (24) ve Ö.F.S'yi (23) de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

