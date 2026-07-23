Fatih’te kaçak tıbbi ilaç operasyonu: 2 gözaltı

Adreste yapılan aramalarda, kanser, diyabet, onkolojik ve epilepsi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan toplam 98 bin 632 adet tablet formunda tıbbi ilaç ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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