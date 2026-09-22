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Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:03

Fatih'te kan donduran cinayet! "Anneme küfretti" dedi: Arkadaşını kalbinden bıçakladı!

Fatih'te iddiaya göre S.T.A. (18), arkadaşı Ensar Sezgin'in (18), annesine hakaret etti. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesiyle S.T.A., Ensar Sezgin'i kalbinden bıçakladı. Sezgin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kaçan S.T.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA Yaşam
Fatih’te kan donduran cinayet! Anneme küfretti dedi: Arkadaşını kalbinden bıçakladı!
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İstanbul'un Fatih ilçesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında Seyyid Ömer Mahallesi İlyaszade Sokak'ta feci olay meydana geldi. İddiaya göre, S.T.A. (18) ile arkadaşı Ensar Sezgin'in (18) arasında, Sezgin'in annesine küfrettiği iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle S.T.A., Ensar Sezgin'i bıçakla kalbinden yaraladı. Şüpheli S.T.A. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Sezgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sonucu S.T.A. yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, tartışmanın Ensar Sezgin'in annesine küfredildiği iddiası nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

"BIÇAKLA YARALANMIŞ!"

Çevre sakini Ekrem Atam, "Saat 22.30 civarıydı. Evde oturuyordum. Baktım dışarıda kavga var. İki tane ambulans gelmiş, polis ekipleri gelmiş. Yerde yatan bir kişiye kalp masajı yapmışlar. Sonra ambulansa aldılar. Sürekli masaj yapıyorlardı, yaşama şansı çok az diyorlardı. Bıçakla yaralanmış. Kurtulma şansı yok diyorlardı. Polisler yakalamış, arabadaydı" dedi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #FATİH

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Fatih'te kan donduran cinayet! "Anneme küfretti" dedi: Arkadaşını kalbinden bıçakladı!
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