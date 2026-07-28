Fatih’te kanlı pusu: 1 kişi hayatını kaybetti!

Cadde üzerindeki restoranda bir süre bekleyen iki kişi, husumetli olduğu şahsın geldiğini görünce silahla ateş etmeye başladı. Silahlı saldırının ardından iki şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, yabancı uyruklu şahıs ise kanlar içinde yere yığıldı.