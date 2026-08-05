Fatih’te kanlı pusu! Barışma bahanesiyle çağırdıkları genci bıçaklayarak katlettiler: Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!

ALİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Anzo, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Hilal'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.