Haberler Yaşam Haberleri Fatih’te kanlı pusu! Barışma bahanesiyle çağırdıkları genci bıçaklayarak katlettiler: Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 5.08.2026 11:24

Fatih’te kanlı pusu! Barışma bahanesiyle çağırdıkları genci bıçaklayarak katlettiler: Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki Ali Anzo ve bir grup arasında sanal medyada başlayan tartışma kanlı pusuya dönüştü. Ali’yi barışma bahanesiyle çağıran grup genç çocuğu bıçaklayarak vahşice katletti. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken, kavga anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Fatih’te kanlı pusu! Barışma bahanesiyle çağırdıkları genci bıçaklayarak katlettiler: Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
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Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grubun arasında sosyal meydana üzerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından taraflar buluşmak üzere sözleşti. Barışmak üzere buluşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı.

ALİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Anzo, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Hilal'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı, kavgayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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KORKUNÇ CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kavga anlarına ilişkin güvenlik görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların sokağın ortasında buluştuğu bir süre konuştuğu ardından da kavga ettikleri anlar yer aldı. Bıçaklanan gencin yere düştüğü anlar da görüntülere yansıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #FATİH

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Fatih’te kanlı pusu! Barışma bahanesiyle çağırdıkları genci bıçaklayarak katlettiler: Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
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