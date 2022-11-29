Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te kavga ayırmak isterken öldürülmüştü
Giriş Tarihi: 29.11.2022 13:19

Fatih'te kavga ayırmak isterken öldürülmüştü

Fatih'te Hakim İşiden (42) kavga eden iki kişiyi ayırmak isterken ateşlenen silahla hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Fatih’te kavga ayırmak isterken öldürülmüştü

Haseki Sultan Mahallesi Özbek Süleyman Efendi Sokak'ta dün saat 09.30 sıralarında, geçmişte husumetli oldukları öğrenilen Engin Taşkın ile Günay Alver arasında kavga çıktı. Sesleri duyarak kavgayı ayırmak isteyen Hakim İşiden (46), Günay Alver'in silahından çıkan kurşunlardan birinin kalbine isabet etmesiyle ağır yaralandı. Engin Taşkın ise ayağından yaralandı. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Günay Alver olay yerinden kaçarken, eşini telefonla arayıp birini vurduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakim İşiden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Engin Taşkın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanan Günay Alver 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli makamlara sevk edildi.

Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavga eden Günay Alver ve Engin Taşkın'a çevredekilerin müdahale ettiği görülüyor. Alver'in silahla ateş etmesi sonrası Hakim İşiden'in vurularak yere düşüyor, ardından saldırgan Engin Taşkın'ı da ayağından vuruyor. Günay Alver kaçarken, yaralılar çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ KURA TARİHLERİ SON DAKİKA: İşte TOKİ kura çekimi için YENİ takvim! İl il tüm detaylar
Son dakika: Asgari ücret takvimi belirleniyor! Bakan Bilgin TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla görüşecek
Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler
SON DAKİKA : Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Kimseden izin almayız
SON DAKİKA! Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran taraftar tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...
Son dakika | Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
600 metrekarelik Türk bayrağı göklere çekildi
Marketteki vurgun belgelendi; 1 TL'ye alıp 22 TL'ye satıyorlar!
Kılıçdaroğlu’nun sekreteri nezaket sınırlarını aşarak olay çıkardı
Borç batağındaki İBB iflasın eşiğinde! Tevfik Göksu vahim tabloyu gözler önüne serdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'te kavga ayırmak isterken öldürülmüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA