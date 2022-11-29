Fatih’te kavga ayırmak isterken öldürülmüştü

Haseki Sultan Mahallesi Özbek Süleyman Efendi Sokak'ta dün saat 09.30 sıralarında, geçmişte husumetli oldukları öğrenilen Engin Taşkın ile Günay Alver arasında kavga çıktı. Sesleri duyarak kavgayı ayırmak isteyen Hakim İşiden (46), Günay Alver'in silahından çıkan kurşunlardan birinin kalbine isabet etmesiyle ağır yaralandı. Engin Taşkın ise ayağından yaralandı. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Günay Alver olay yerinden kaçarken, eşini telefonla arayıp birini vurduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakim İşiden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Engin Taşkın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanan Günay Alver 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli makamlara sevk edildi.



Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavga eden Günay Alver ve Engin Taşkın'a çevredekilerin müdahale ettiği görülüyor. Alver'in silahla ateş etmesi sonrası Hakim İşiden'in vurularak yere düşüyor, ardından saldırgan Engin Taşkın'ı da ayağından vuruyor. Günay Alver kaçarken, yaralılar çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılıyor.

