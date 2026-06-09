Fatih’te korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı: Minik Muhammed’in kahreden son anları kamerada…

Fatih Laleli'de bulunan tramvay durağında dün saat 18.47'de meydana gelen olayda, 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M., raylara düşmüş, çocuk tramvayın altında sıkışırken, seferler durdurulmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirlemişti.
KAHREDEN SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Feci olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kalabalığın arkasında kalan çocuğun raylara indiği öğrenildi.
Fatih'te 6 yaşındaki çocuk raylara düşüp tramvayın altında kaldı! | Video