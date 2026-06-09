Haberler Yaşam Haberleri Fatih’te korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı: Minik Muhammed’in kahreden son anları kamerada…
Giriş Tarihi: 9.06.2026 16:51

Fatih’te korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı: Minik Muhammed’in kahreden son anları kamerada…

İstanbul Fatih'te meydana gelen kaza yürekleri dağladı. 6 yaşındaki Muhammed tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Minik çocuğun kahreden son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazayla birlikte vatandaşların yaşadığı panik anları yer alıyor. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Fatih’te korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı: Minik Muhammed’in kahreden son anları kamerada…
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Fatih Laleli'de bulunan tramvay durağında dün saat 18.47'de meydana gelen olayda, 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M., raylara düşmüş, çocuk tramvayın altında sıkışırken, seferler durdurulmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

KAHREDEN SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Feci olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kalabalığın arkasında kalan çocuğun raylara indiği öğrenildi.

Fatih'te 6 yaşındaki çocuk raylara düşüp tramvayın altında kaldı! | Video

Tramvayın hareket ettiğini fark edenlerin panikle etrafa koşuştuğu görülüyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #FATİH

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Fatih’te korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı: Minik Muhammed’in kahreden son anları kamerada…
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