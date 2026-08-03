Haberler Yaşam Haberleri Fatih’te korkunç olay! Sanal medyada tartışıp barışmak için çağırdılar: 19 yaşındaki Ali bıçaklanarak vahşice katledildi!
Giriş Tarihi: 3.08.2026 16:53

Fatih’te korkunç olay! Sanal medyada tartışıp barışmak için çağırdılar: 19 yaşındaki Ali bıçaklanarak vahşice katledildi!

İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda sanal medyada tartışan iki grup buluşmak için randevulaştı. Park önünde çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki Ali Anzo bıçaklanarak vahşice katledildi. Acılı babanın feryadı ise yürekleri dağladı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Fatih’te korkunç olay! Sanal medyada tartışıp barışmak için çağırdılar: 19 yaşındaki Ali bıçaklanarak vahşice katledildi!
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Olay, dün saat 02.00 sıralarında Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta bulunan bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, sanal medya üzerinden bilinmeyen nedenle tartışan Suriyeli 4 kişi buluşmak üzere randevulaştı. Park önünde bir araya gelen grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ALİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Anzo, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Ali Hilal'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

'BENİM OĞLUM HEMEN ÖLDÜ'

Ali Anzo'nun babası Hüseyin Anzo, "Benim oğlum hemen öldü. Hastaneye gittik, hiçbir şey yok, hemen öldü. Devlet hakkımı alsın, ben bu kadar istiyorum." dedi.

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"BARIŞMAK İÇİN ÇAĞIRDILAR"

Anzo'nun kuzeni Alaa Hasan, "Çocuklar ilk önce Instagram'da bir şey yüzünden tartışmış. Sonra barışacaklarmış. 'Buraya gel' demişler, o da gitmiş. Sözde konuşmaya gitti. Arkadaşlarıyla birlikte oturuyordu, bırakmış onların yanına gitmiş. Bir tane arkadaşı demiş ki 'Ben de geleyim.' İkisinin de ismi Ali herhalde. Ondan sonra geldiler, hiç konuşmadan çocuğa saldırdılar. Birisi şu an yoğun bakımda ağır yaralı, diğer vefat etti. Arkadaşım haber verdi bana. Babası da 10 dakika sonra gitti, çocuğu yerde buldu zaten. Kalbinden bıçaklanmış" dedi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#FATİH #İSTANBUL

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Fatih’te korkunç olay! Sanal medyada tartışıp barışmak için çağırdılar: 19 yaşındaki Ali bıçaklanarak vahşice katledildi!
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