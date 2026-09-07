Fatih’te okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor: Okullar açılmadan ilaçlanıp temizlendi

İlçede eğitim yapılarının güvenliğine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Eski ve riskli okul binaları yenilenirken, yeni eğitim yapılarının güncel deprem yönetmelikleri ve yapı güvenliği standartlarına uygun şekilde inşa edilmesiyle afetlere karşı daha dirençli eğitim ortamları oluşturulması hedefleniyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesini önemsediklerini belirterek, "Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarımızı çocuklarımız için hazırlıyoruz. Temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarımızın yanı sıra yenilenen ve yeni yapılan okullarımızın depreme karşı güvenli yapılar olmasını da son derece önemsiyoruz. Yeni dönemin öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Belediye ekipleri, eğitim-öğretim dönemi boyunca okullardaki ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürecek.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör