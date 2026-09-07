Haberler Yaşam Haberleri Fatih’te okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor: Okullar açılmadan ilaçlanıp temizlendi
Giriş Tarihi: 7.09.2026 23:05

Fatih’te okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor: Okullar açılmadan ilaçlanıp temizlendi

Fatih Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ders başı yapabilmesi amacıyla sınıflar, koridorlar, tuvaletler, ortak kullanım alanları ile okul bahçelerinde çalışma gerçekleştiriliyor. Ekipler, halk sağlığını tehdit edebilecek haşere ve kemirgenlere karşı da önlem alıyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Fatih’te okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor: Okullar açılmadan ilaçlanıp temizlendi
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İlçede eğitim yapılarının güvenliğine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Eski ve riskli okul binaları yenilenirken, yeni eğitim yapılarının güncel deprem yönetmelikleri ve yapı güvenliği standartlarına uygun şekilde inşa edilmesiyle afetlere karşı daha dirençli eğitim ortamları oluşturulması hedefleniyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesini önemsediklerini belirterek, "Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarımızı çocuklarımız için hazırlıyoruz. Temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarımızın yanı sıra yenilenen ve yeni yapılan okullarımızın depreme karşı güvenli yapılar olmasını da son derece önemsiyoruz. Yeni dönemin öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Belediye ekipleri, eğitim-öğretim dönemi boyunca okullardaki ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürecek.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#FATİH

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Fatih’te okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor: Okullar açılmadan ilaçlanıp temizlendi
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