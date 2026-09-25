Fatih’te otel çalışanlarının skandalı kamerada: O yöntemle 50 milyonluk vurgun yaptılar!

Edinilen bilgiye göre olay, Fatih ilçesinde bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, bazı otel çalışanları koordineli şekilde hareket ederek müşterilerden alınan ücretleri çaldı. Bu iddia üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde resepsiyonda duran çalışanların aldıkları paraları kasa yerine ceplerine koydukları görüldü. Yapılan çalışmalarda otel sahibinin, çalışanları tarafından çeşitli yöntemlerle koordineli şekilde yaklaşık 50 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Otel çalışanları S.Y. (45), S.M.K. (47), E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B. (43) isimli şahısların olayla bağlantılı oldukları tespit edildi. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. S.Y., S.M.K., E.K., M.A. ve S.Ç. isimli 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T., M.S.Ö. ve A.B. isimli 3 şüpheli hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör