Fatih’te otel sahibine1 milyon dolarlık vurgun! 5 çalışan tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bulunan bir otelde meydana gelen "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" suçuna ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde otel sahibinin, çalışanları tarafından çeşitli yöntemlerle koordineli şekilde yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldığı belirlendi.

Ekiplerin yaptığı detaylı çalışmada otel çalışanları S.Y. (45), S.M.K. (47), E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B. (43)'nın olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

8 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması için 21 Eylül 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.Y., S.M.K., E.K., M.A. ve S.Ç. tutuklandı. M.T., M.S.Ö. ve A.B. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.