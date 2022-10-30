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Giriş Tarihi: 30.10.2022 23:47 Son Güncelleme: 31.10.2022 00:02

Fatih'te otel yangını: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Fatih'te 4 katlı bir otelin 1'inci katı alev alev yandı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürdü. Çevredekiler, mahsur kalan odalardaki 3 kişiyi kurtardıklarını ifade etti.

DHA
Fatih’te otel yangını: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Aksaray Mahallesi, Katip Muslahattin Sokak'ta 4 katlı otelin 1'inci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler bir anda yükseldi.

Fatih'te otelde korkutan yangın | Video

Otelde bulunanlar uyarılarak tahliye edildi. Yan binalar da boşaltılırken çevredekiler, mahsur kalan odalardaki 3 kişiyi kapıları kırarak kurtardıklarını iddia etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ve itfaiyenin incelemesi sürüyor.

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Fatih'te otel yangını: Mahsur kalanlar kurtarıldı
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