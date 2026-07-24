Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te park halindeki otomobili ateşe verdi! Şüphelinin 42 suç kaydı çıktı
Giriş Tarihi: 24.07.2026 21:48

Fatih'te park halindeki otomobili ateşe verdi! Şüphelinin 42 suç kaydı çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesinde gece saatlerinde park halindeki otomobilin üzerine tiner dökerek ateşe veren şüphelinin 42 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA Yaşam
Fatih’te park halindeki otomobili ateşe verdi! Şüphelinin 42 suç kaydı çıktı
  • ABONE OL

Olay, dün gece saatlerinde Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Hacı Ömer Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri sokak üzerinde park halindeki bir otomobilin yandığını gördü. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızlı müdahalesiyle yanan aracı kısa sürede söndürdü.

ALKOLLÜ VE 42 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TİNER DÖKEREK YAKMIŞ

Yangının ardından geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, alevlere teslim olan aracın T.B., isimli vatandaşa ait olduğunu belirledi. Mahalledeki güvenlik kameralarından görüntüleri detaylı inceleyen ekipler, otomobili yakan şüphelinin Ahmet G. olduğunu belirledi. 42 suç kaydı bulunan Ahmet G.'nin aracı tiner dökerek yaktığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Ahmet G.'nin ilk ifadesinde, alkollü olduğu için aracı yaktığını söylediği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #FATİH

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'te park halindeki otomobili ateşe verdi! Şüphelinin 42 suç kaydı çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA