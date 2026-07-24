Fatih’te park halindeki otomobili ateşe verdi! Şüphelinin 42 suç kaydı çıktı

ALKOLLÜ VE 42 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TİNER DÖKEREK YAKMIŞ

Yangının ardından geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, alevlere teslim olan aracın T.B., isimli vatandaşa ait olduğunu belirledi. Mahalledeki güvenlik kameralarından görüntüleri detaylı inceleyen ekipler, otomobili yakan şüphelinin Ahmet G. olduğunu belirledi. 42 suç kaydı bulunan Ahmet G.'nin aracı tiner dökerek yaktığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Ahmet G.'nin ilk ifadesinde, alkollü olduğu için aracı yaktığını söylediği öğrenildi.