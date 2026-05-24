Fatih’te silahlı saldırı: Apartman girişine ateş açtılar! 3 şüpheli tutuklandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kimlik ve adres tespiti çalışmalarının ardından ekipler Esenler'de belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.A. (23) ve onunla birlikte hareket eden M.F.K. (21) ve S.C.G. (20) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör