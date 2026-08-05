Fatih’te tarihi mezar taşlarına zarar veren şüpheli şahıs gözaltına alındı!

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ve tanık ifadelerini alan polis, olayı İ.D.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli hakkında 'İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme' ile 'Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör