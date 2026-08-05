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Giriş Tarihi: 5.08.2026 16:27

Fatih'te tarihi mezar taşlarına zarar veren şüpheli şahıs gözaltına alındı!

Fatih’te tarihi Haydarhane Camii'nin haziresindeki mezar taşlarına zarar verdiği belirlenen şüpheli İ.D. (21) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ‘İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme’ ile ‘Kamu Malına Zarar Verme’ suçlarından işlem başlatıldı.

DHA Yaşam
Fatih’te tarihi mezar taşlarına zarar veren şüpheli şahıs gözaltına alındı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz'da İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Haydarhane Camii Haziresi'ndeki tarihi mezar taşlarının kırılması üzerine çalışma başlattı.

TARİHİ MEZARLARA TAŞ FIRLATTI

Yapılan incelemelerde, bir kişinin hazire içerisinde bulunan tarihi mezarlara taş fırlatarak zarar verdiği belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ve tanık ifadelerini alan polis, olayı İ.D.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli hakkında 'İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme' ile 'Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#FATİH

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Fatih'te tarihi mezar taşlarına zarar veren şüpheli şahıs gözaltına alındı!
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