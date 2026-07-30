Fatih’te tramvayın çarptığı kadın yere savruldu! Esnaf hız sınırına isyan etti: O anlar kamerada

"VATMANLAR HIZLI KULLANIYOR"

Bölgedeki bir işletmede çalışan Gökhan Fermanzade, yetkililerden çözüm isterken, "Vatmanlar hızlı kullanıyor. Belli bir hız sınırının olması gerekiyor. Şikayetlerimiz olmasına rağmen maalesef vatmanlar hızlı geçiyor. Kalabalık, turistik bir bölge. Çocuklar aşağı iniyor, pusetliler var. Bu konuda sürücülerin daha anlayışlı olmaları gerekiyor. Tramvay hızlı gelince insanlar panik oluyor. Hız sınırına dikkat edilirse mutlaka daha iyi olacaktır" dedi.

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