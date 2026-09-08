Fatih’te ücrette anlaşamadığı yolcusunu tekme tokat dövdü: Taksi şoförü gözaltına alındı

O ANLAR KAMERADA

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcular ile taksi şoförünün arasında çıkan arbedede kadının yere düştüğü ve taksi şoförünün diğer yolcuyu yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise taksi şoförü İ.H.K. aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör