Fatih’te yaşlı kadın kızı tarafından öldürüldü

Korkunç olay, İstanbul Fatih Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 55 yaşındaki Ü.A.D., isimli kadın 4 katlı binanın 4'üncü katında yaşayan 81 yaşındaki annesi N.Ö.'yü boğazını keserek öldürdü.



CANİ EVLAT GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Annesini öldüren kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Polis aracına bildirilen şüpheli Ü.A.D. emniyete götürüldü.



SIK SIK TARTIŞTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 5 saat boyunca olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan detaylı incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan öldürülen kadın ile kızının sık sık tartıştıkları ve Ü.A.D.'nin psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.