Fatih’te yıkım sırasında bina çöktü: 2 kişi yaralandı!

Çökme sırasında iş makinesi merdiven boşluğundan alt kata düştü. Meydana gelen olayda iş makinesi operatörü ile bir işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı 2 işçi bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.