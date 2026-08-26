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Giriş Tarihi: 26.08.2026 20:09

Fatih’te yıkım sırasında bina çöktü: 2 kişi yaralandı!

Fatih'te, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina çöktü. Olayda iş makinesi operatörü ile bir işçi yaralanırken, hasar alan bina boşaltıldı.

İHA Yaşam
Fatih’te yıkım sırasında bina çöktü: 2 kişi yaralandı!
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Olay, Haseki Sultan Mahallesi Ahmet Hikmet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bina, henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü.

Çökme sırasında iş makinesi merdiven boşluğundan alt kata düştü. Meydana gelen olayda iş makinesi operatörü ile bir işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı 2 işçi bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, çökme nedeniyle bitişikte bulunan binanın duvarında da hasar meydana geldi. Tedbir amacıyla bina boşaltılırken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Çökme ile ilgili inceleme başlatıldı. Çöken bina ve ekiplerin olay yerindeki çalışması havadan görüntülendi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#FATİH

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Fatih’te yıkım sırasında bina çöktü: 2 kişi yaralandı!
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