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Giriş Tarihi: 27.08.2026 12:48 Son Güncelleme: 27.08.2026 12:49

Fatih'te yürekler ağza geldi: Kentsel dönüşümde olan bina çöktü! 2 yaralı

İstanbul Fatih’te kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada meydana gelen kısmi çökmede iş makinesi operatörü ile bir işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA Yaşam
Fatih’te yürekler ağza geldi: Kentsel dönüşümde olan bina çöktü! 2 yaralı
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Olay, saat 15.45 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Ahmet Hikmet Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina, çalışma sırasında kısmen çöktü. Çökme nedeniyle iş makinesi merdiven boşluğundan bir alt kata düştü. İş makinesi operatörü ile bir işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaralanan 2 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çökme sırasında bitişikteki binanın duvarında da hasar meydana geldiği öğrenildi. Bina, tedbir amacıyla kısa süreliğine tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #FATİH

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Fatih'te yürekler ağza geldi: Kentsel dönüşümde olan bina çöktü! 2 yaralı
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