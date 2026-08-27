Fatih’te yürekler ağza geldi: Kentsel dönüşümde olan bina çöktü! 2 yaralı

Olay, saat 15.45 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Ahmet Hikmet Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina, çalışma sırasında kısmen çöktü. Çökme nedeniyle iş makinesi merdiven boşluğundan bir alt kata düştü. İş makinesi operatörü ile bir işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.