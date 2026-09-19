SON DAKİKA | Fatih’teki döviz bürosu cinayetinde 2 kardeş vahşice öldürülmüştü: Kanlı olayda husumet detayı! Meğer daha önce...

CİNAYETİN ARKASINDAN ESKİ HUSUMET ÇIKTI

Cinayet Büro ekiplerinin araştırması olayın nedenini de ortaya çıkardı. Polisin tespitine göre, öldürülen kardeşlerin abisi ile ofis sahibi K.E., geçmişte üçüncü kişilere yönelik bir dolandırıcılık olayında aynı tarafta şüpheli olarak yer aldı. Bu olayın ardından ikili arasında anlaşmazlık ve husumet oluştuğu, iki kardeşin öldüğü silahlı olayın da bu geçmişe dayanan husumetten kaynaklandığı belirlendi.