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Giriş Tarihi: 19.09.2026 15:44 Son Güncelleme: 19.09.2026 16:01

SON DAKİKA | Fatih'teki döviz bürosu cinayetinde 2 kardeş vahşice öldürülmüştü: Kanlı olayda husumet detayı! Meğer daha önce...

İstanbul Fatih’te Adnan Aksoy (30) ile kardeşi Kadir Aksoy’un (27) hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı döviz ofisindeki silahlı olayla ilgili 6 kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, silahları ofis sahibi K.E. ile birlikte ofiste bulunan kişilerin kullandığı tespit edildi. Olayın geçmişe dayanan bir husumetten kaynaklandığı belirlenirken, ofiste 2 milyon 580 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Olayla bağlantılı iki tabancadan biri ofiste, diğeri ise Yenikapı açıklarında denizde bulundu. İşte kanlı husumetteki detaylar...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA | Fatih’teki döviz bürosu cinayetinde 2 kardeş vahşice öldürülmüştü: Kanlı olayda husumet detayı! Meğer daha önce...
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15 Eylül günü Fatih Nuruosmaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis soruşturmasına göre, aralarında Adnan Aksoy ile kardeşi Kadir Aksoy'un da bulunduğu 9 kişilik grup ofise geldi. Çıkan silahlı olayda Adnan ve Kadir Aksoy kardeşler hayatını kaybetti. Aynı grupta bulunan E.A. (19) ile B.S. (33) yaralanırken, O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26) ve C.P.D. (21) yara almadan kurtuldu.

SİLAHLARI OFİSTEKİ GRUBUN KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayın ardından başlattığı soruşturmada, silahların kimler tarafından kullanıldığı da belirlendi. Polisin tespitine göre, ofis sahibi K.E. (40) ile birlikte ofiste bulunan kişiler olay sırasında silah kullandı. K.E. ile birlikte E.A. (50), M.C.Y. (22), E.Y. (25), A.Y. (24), D.P. (34) ve Ş.S. (26) yakalandı.

Fatih'te döviz ofisindeki çifte cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

2 MİLYON 580 BİN SAHTE DOLAR ÇIKTI

Olay yeri incelemesinde ofiste 2 milyon 580 bin sahte Amerikan doları bulundu. Ayrıca ofis sahibi K.E.'ye ait 7.65 milimetre çapında bir tabanca ele geçirildi. Olayda kullanılan diğer silahın ise olayın ardından denize atıldığı belirlendi. 9 milimetre çapındaki ruhsatsız tabanca, Yenikapı sahili açıklarında Deniz Polisi tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Böylece olayla bağlantılı 2 tabanca da ele geçirildi.

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CİNAYETİN ARKASINDAN ESKİ HUSUMET ÇIKTI

Cinayet Büro ekiplerinin araştırması olayın nedenini de ortaya çıkardı. Polisin tespitine göre, öldürülen kardeşlerin abisi ile ofis sahibi K.E., geçmişte üçüncü kişilere yönelik bir dolandırıcılık olayında aynı tarafta şüpheli olarak yer aldı. Bu olayın ardından ikili arasında anlaşmazlık ve husumet oluştuğu, iki kardeşin öldüğü silahlı olayın da bu geçmişe dayanan husumetten kaynaklandığı belirlendi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.C.Y. (22), A.Y. (24) ve E.Y. (25) işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. E.A. (50), Ş.S. (26) ve D.P. (34) hakkında adli kontrol kararı verildi. O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile ofis sahibi K.E. (40) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADNAN AKSOY #İSTANBUL

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SON DAKİKA | Fatih'teki döviz bürosu cinayetinde 2 kardeş vahşice öldürülmüştü: Kanlı olayda husumet detayı! Meğer daha önce...
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