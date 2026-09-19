SON DAKİKA | Fatih’teki döviz bürosu cinayetinde 2 kardeş vahşice öldürülmüştü: Kanlı olayda husumet detayı! Meğer daha önce...

15 Eylül günü Fatih Nuruosmaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis soruşturmasına göre, aralarında Adnan Aksoy ile kardeşi Kadir Aksoy'un da bulunduğu 9 kişilik grup ofise geldi. Çıkan silahlı olayda Adnan ve Kadir Aksoy kardeşler hayatını kaybetti. Aynı grupta bulunan E.A. (19) ile B.S. (33) yaralanırken, O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26) ve C.P.D. (21) yara almadan kurtuldu.
SİLAHLARI OFİSTEKİ GRUBUN KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayın ardından başlattığı soruşturmada, silahların kimler tarafından kullanıldığı da belirlendi. Polisin tespitine göre, ofis sahibi K.E. (40) ile birlikte ofiste bulunan kişiler olay sırasında silah kullandı. K.E. ile birlikte E.A. (50), M.C.Y. (22), E.Y. (25), A.Y. (24), D.P. (34) ve Ş.S. (26) yakalandı.
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2 MİLYON 580 BİN SAHTE DOLAR ÇIKTI
Olay yeri incelemesinde ofiste 2 milyon 580 bin sahte Amerikan doları bulundu. Ayrıca ofis sahibi K.E.'ye ait 7.65 milimetre çapında bir tabanca ele geçirildi. Olayda kullanılan diğer silahın ise olayın ardından denize atıldığı belirlendi. 9 milimetre çapındaki ruhsatsız tabanca, Yenikapı sahili açıklarında Deniz Polisi tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Böylece olayla bağlantılı 2 tabanca da ele geçirildi.
CİNAYETİN ARKASINDAN ESKİ HUSUMET ÇIKTI
Cinayet Büro ekiplerinin araştırması olayın nedenini de ortaya çıkardı. Polisin tespitine göre, öldürülen kardeşlerin abisi ile ofis sahibi K.E., geçmişte üçüncü kişilere yönelik bir dolandırıcılık olayında aynı tarafta şüpheli olarak yer aldı. Bu olayın ardından ikili arasında anlaşmazlık ve husumet oluştuğu, iki kardeşin öldüğü silahlı olayın da bu geçmişe dayanan husumetten kaynaklandığı belirlendi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.C.Y. (22), A.Y. (24) ve E.Y. (25) işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. E.A. (50), Ş.S. (26) ve D.P. (34) hakkında adli kontrol kararı verildi. O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile ofis sahibi K.E. (40) tutuklanarak cezaevine gönderildi.