Fatma Şahin’in baba acısı! Mustafa Kıymık gözyaşlarıyla toprağa verildi

82 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Mustafa Kıymık için Asri Mezarlık Sireci Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesinde Fatma Şahin ve ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Meclis Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Mustafa Kıymık'ın cenazesi gözyaşları arasında dualarla Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Babasını bayramın son günü kaybeden Fatma Şahin 2012 yılının Ramazan bayramında da kalp krizinden vefat eden annesi Perihan Kıymık'ı toprağa vermişti.