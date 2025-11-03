FB AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanack?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! Grupta 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen karşısına çıkıyor. Temsilcimiz, bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem ilk 8 iddiasını güçlendirmek hem de UEFA ülke puanı sıralamasında avantaj elde etmek istiyor. Peki Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?