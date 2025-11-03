Haberler Yaşam Haberleri FB AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanack?
Giriş Tarihi: 3.11.2025 14:45

FB AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanack?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor! Temsilcimiz Fenerbahçe, grup etabının 4. haftasında deplasmanda Çekya’nın güçlü takımlarından Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Grupta oynadığı 3 maçta 2 kez sahadan galibiyetle, 1 kez ise mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu kritik mücadelede hem liderlik yarışında avantaj sağlamak hem de ülke puanına katkı yapmak istiyor. UEFA ülke sıralamasında Türkiye’nin en yakın rakiplerinden biri olan Çekya karşısında alınacak olası bir galibiyet, ayrı bir anlam taşıyor. Peki, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FB AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanack?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! Grupta 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen karşısına çıkıyor. Temsilcimiz, bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem ilk 8 iddiasını güçlendirmek hem de UEFA ülke puanı sıralamasında avantaj elde etmek istiyor. Peki Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

VİKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki 4. maçında Viktoria Plzen'e konuk olacak. Mücadele 6 Kasım Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

VİKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen deplasmanındaki mücadelesi, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçta görev yapacak hakem kadrosu ise önümüzdeki hafta başında resmi olarak duyurulacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

6 Kasım: Viktoria Plzen – Fenerbahçe | Saat: 23:00 ✈

27 Kasım: Fenerbahçe – Ferencvaros | Saat: 20:45 🏟

11 Aralık: SK Brann – Fenerbahçe | Saat: 23:00 ✈

22 Ocak: Fenerbahçe – Aston Villa | Saat: 20:45 🏟

29 Ocak: FCSB – Fenerbahçe | Saat: 23:00 ✈

ARKADAŞINA GÖNDER
FB AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanack?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz