FB AVRUPA MAÇLARI VE PUAN DURUMU: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 24.12.2025 14:31

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasının en zorlu maçlarından birinde İngiliz ekibi Aston Villa’yı konuk ediyor. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, Kadıköy’de taraftarının desteğiyle Premier Lig devini devirip üst tura yükselme yolunda dev bir adım atmak istiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği "Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları yanıt buldu. İşte dev maçın saati, kanalı ve tüm detayları!

Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe, turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Aston Villa ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da haftanın maçı olarak görülüyor. Maçın yayın bilgisi taraftarın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe - Aston Villa maçına dair merak edilen her şey.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi takvimine göre bu dev karşılaşmanın detayları şöyledir:

Detay Bilgi
Maç Fenerbahçe - Aston Villa
Tarih 22 Ocak 2026 Perşembe
Saat 20.45
Stadyum Chobani Stadyumu (Kadıköy)

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ Mİ?)

UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezonki resmi yayıncısı TRT oldu. Temsilcilerimizin maçlarına dair yayın bilgisi şu şekildedir:

Yayıncı Kanal: TRT 1

Dijital Yayın: tabii platformu

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

Fenerbahçe 6 maçta aldığı 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 11 puan topladı. Sıralamada 12. sırada yer alıyor.

