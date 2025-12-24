FB AVRUPA MAÇLARI VE PUAN DURUMU: Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe, turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Aston Villa ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da haftanın maçı olarak görülüyor. Maçın yayın bilgisi taraftarın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe - Aston Villa maçına dair merak edilen her şey.