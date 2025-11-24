Haberler Yaşam Haberleri FB AVRUPA SAHNESİNDE! Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman ve hangi kanalda? Bilet fiyatları belli oldu!
Giriş Tarihi: 24.11.2025 23:06

FB AVRUPA SAHNESİNDE! Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman ve hangi kanalda? Bilet fiyatları belli oldu!

Fenerbahçe ile Ferencváros, UEFA Avrupa Ligi’nde kritik bir sınava çıkıyor. Grupta avantaj yakalamak isteyen sarı-lacivertliler, sahaya mutlak üç puan hedefiyle çıkarken taraftarların heyecanı da dorukta. Fenerbahçe’nin güçlü hücumu ile Ferencváros’un dirençli savunması maçın belirleyici unsurları olarak öne çıkıyor. Tedesco’nun Avrupa performansı da karşılaşma öncesi dikkatle değerlendirilen başlıklar arasında. Peki, Fenerbahçe – Ferencváros mücadelesi hangi gün, kaçta ve hangi kanalda canlı olarak ekranlara gelecek?

FB AVRUPA SAHNESİNDE! Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman ve hangi kanalda? Bilet fiyatları belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, sahasında Ferencváros'u ağırlamaya hazırlanıyor. Bu önemli mücadele öncesi taraftarların gündeminde ise maçın yayın bilgileri, başlama saati ve bilet detayları var. Sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyan karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda ekrana geleceği merak konusu. İşte Fenerbahçe – Ferencváros mücadelesine dair öne çıkan bilgiler…

FENERBAHÇE – FERENCVÁROS MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki önemli mücadele, 27 Kasım 2025 Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olarak planlandı.

FENERBAHÇE – FERENCVÁROS MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesi Fenerbahçe – Ferencváros karşılaşması, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE – FERENCVÁROS MAÇI BİLETLERİ

Fenerbahçe – Ferencváros karşılaşması için bilet satış takvimi şöyle:

24 Kasım Pazartesi, 11:00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (2 bilet)

25 Kasım Salı, 11:00: Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 bilet)

26 Kasım Çarşamba, 11:00: Genel satışa açılacak

Bilet Fiyatları:

Kuzey – Spor Toto Tribünü: 950 TL

Fenerium Üst – Maraton Üst A-I Blok: 1.800 TL

Fenerium Üst – Maraton Üst B-H Blok: 2.000 TL

Fenerium Üst – Maraton Üst C-G Blok: 2.350 TL

Fenerium Üst – Maraton Üst D-F Blok: 2.650 TL

Fenerium Üst – Maraton Üst E Blok: 2.850 TL

Fenerium Alt – Maraton Alt A-I Blok: 3.950 TL

Fenerium Alt – Maraton Alt B-H Blok: 4.550 TL

Fenerium Alt – Maraton Alt C-G Blok: 5.450 TL

Fenerium Alt – Maraton Alt Adidas D-F Blok: 6.200 TL

Fenerium Alt E Blok – Maraton Alt Adidas E Blok VIP: 18.750 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
FB AVRUPA SAHNESİNDE! Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman ve hangi kanalda? Bilet fiyatları belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz