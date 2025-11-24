FB AVRUPA SAHNESİNDE! Fenerbahçe-Ferencvaros maçı ne zaman ve hangi kanalda? Bilet fiyatları belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, sahasında Ferencváros'u ağırlamaya hazırlanıyor. Bu önemli mücadele öncesi taraftarların gündeminde ise maçın yayın bilgileri, başlama saati ve bilet detayları var. Sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyan karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda ekrana geleceği merak konusu. İşte Fenerbahçe – Ferencváros mücadelesine dair öne çıkan bilgiler…
FENERBAHÇE – FERENCVÁROS MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki önemli mücadele, 27 Kasım 2025 Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olarak planlandı.
FENERBAHÇE – FERENCVÁROS MAÇI BİLETLERİ
Fenerbahçe – Ferencváros karşılaşması için bilet satış takvimi şöyle:
24 Kasım Pazartesi, 11:00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (2 bilet)
25 Kasım Salı, 11:00: Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 bilet)
26 Kasım Çarşamba, 11:00: Genel satışa açılacak
Bilet Fiyatları:
Kuzey – Spor Toto Tribünü: 950 TL
Fenerium Üst – Maraton Üst A-I Blok: 1.800 TL
Fenerium Üst – Maraton Üst B-H Blok: 2.000 TL
Fenerium Üst – Maraton Üst C-G Blok: 2.350 TL
Fenerium Üst – Maraton Üst D-F Blok: 2.650 TL
Fenerium Üst – Maraton Üst E Blok: 2.850 TL
Fenerium Alt – Maraton Alt A-I Blok: 3.950 TL
Fenerium Alt – Maraton Alt B-H Blok: 4.550 TL
Fenerium Alt – Maraton Alt C-G Blok: 5.450 TL
Fenerium Alt – Maraton Alt Adidas D-F Blok: 6.200 TL
Fenerium Alt E Blok – Maraton Alt Adidas E Blok VIP: 18.750 TL