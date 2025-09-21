FB AVRUPA SAHNESİNDE! UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe karşılaşması için heyecan dorukta. Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, turnuvaya deplasmanda Dinamo Zagreb karşısında başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları bu hafta oynanırken, taraftarlar Avrupa Ligi maçlarının tarih ve saatini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
DİNAMO ZAGREP-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 24 Eylül Çarşamba akşamı futbolseverlerle buluşacak.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice
23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart
6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe
27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros
11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe
22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe
MAÇIN OYNANACAĞI STAT
Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Stadion Maksimir'de gerçekleşecek. Avrupa futbolunun prestijli sahalarından biri olarak gösterilen bu stadyum, sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi macerasının ilk durağı olacak.