Haberler Yaşam Haberleri FB AVRUPA SAHNESİNDE! UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 21.9.2025 00:01

FB AVRUPA SAHNESİNDE! UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe karşılaşması gündemdeki yerini koruyor. Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasının bu hafta oynanacak olması nedeniyle taraftarlar, Avrupa Ligi maçıyla ilgili tarih ve saat bilgisini merak etmeye başladı. Peki, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe Avrupa Ligi mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FB AVRUPA SAHNESİNDE! UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe karşılaşması için heyecan dorukta. Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, turnuvaya deplasmanda Dinamo Zagreb karşısında başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları bu hafta oynanırken, taraftarlar Avrupa Ligi maçlarının tarih ve saatini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

DİNAMO ZAGREP-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 24 Eylül Çarşamba akşamı futbolseverlerle buluşacak.

DİNAMO ZAGREP-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki Avrupa Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe

2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice

23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart

6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe

27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros

11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe

22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe

MAÇIN OYNANACAĞI STAT
Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Stadion Maksimir'de gerçekleşecek. Avrupa futbolunun prestijli sahalarından biri olarak gösterilen bu stadyum, sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi macerasının ilk durağı olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
FB AVRUPA SAHNESİNDE! UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz