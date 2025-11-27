FB - GS DERBİSİNE GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için hazırlıklar sürerken, gözler maç takvimine çevrildi. Ligde büyük önem taşıyan dev kapışmanın hangi gün oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayımlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Dev derbi öncesi ezeli rakiplerin puan durumu Galatasaray'ın 32, Fenerbahçe'nin ise 31 puan oldu.
Trendyol Süper Lig'in dev derbisi Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının bilgileri:
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|Trendyol Süper Lig
|Maç
|Fenerbahçe - Galatasaray
|Tarih
|1 Aralık 2025 Pazartesi
|Saat
|20.00
|Stat
|
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Her iki takımın da ligin zirvesinde sıkı bir rekabet içinde olması, derbide alınacak galibiyetin bir tarafa önemli bir puan farkıyla liderlik şansı tanıyabileceği anlamına geliyor.
Ligin 14. haftasında oynanacak bu kritik mücadele öncesinde, 12. hafta maç sonuçlarına göre iki takım arasında yalnızca 1 puan fark bulunuyor.