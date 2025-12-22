FB AVRUPA SAHNESİNDE! Fenerbahçe – Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında kaderini belirleyebilecek karşılaşmalardan birine çıkıyor. İstanbul'da oynanacak Aston Villa maçı öncesi gözler, maçın tarihine, başlama saatine ve canlı yayın bilgilerine çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar kritik randevunun ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe'nin Aston Villa'yı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe 2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice 23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart 6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe 27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros 11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe
29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe