Giriş Tarihi: 22.12.2025 07:32

FB AVRUPA SAHNESİNDE! Fenerbahçe – Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında kaderini belirleyebilecek karşılaşmalardan birine çıkıyor. İstanbul'da oynanacak Aston Villa maçı öncesi gözler, maçın tarihine, başlama saatine ve canlı yayın bilgilerine çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar kritik randevunun ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin Aston Villa'yı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Aston Villa maçı, UEFA Avrupa Ligi önceki maçlarına bakıldığında TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe

2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice

23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart

6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe

27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros

11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe

22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe

