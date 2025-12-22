FB AVRUPA SAHNESİNDE! Fenerbahçe – Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında kaderini belirleyebilecek karşılaşmalardan birine çıkıyor. İstanbul'da oynanacak Aston Villa maçı öncesi gözler, maçın tarihine, başlama saatine ve canlı yayın bilgilerine çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar kritik randevunun ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?