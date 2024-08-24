Feci kazada polis memuru eşi ve oğluyla can verdi

Erzincan'da TIR ile çarpışan taksinin sürücüsü ile yolcu olarak taşıdığı polis memuru, eşi ve oğlu hayatını kaybetti. Feci kaza, Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ömer Cihan ve ailesini taşıyan taksi ile eşya yüklü bir TIR çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen taksinin sürücüsü Eren Kılıç ile araçta yolcu olarak bulunan polis memuru Ömer Cihan, eşi Aysun Fatma Cihan ve çocukları Batuhan Cihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne tayini çıkan polis memur Ömer Cihan'ın ailesiyle yola çıktığı öğrenildi. Eşi Aysun Fatma Cihan'ın ise Ağrı Belediye Başkanlığı özel kalem müdürlüğünde görev yaparken Kırşehir'de görevlendirildiği belirlendi.Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ise iki otomobilin çarpışması sonucu H.B. (31) F.B. (24) ve İ.K. (70) hayatını kaybetti.