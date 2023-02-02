Feci patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kocaeli Gölcük İlçesi Kavaklı Mahallesi'nde 22 Ocak 2023 gerçekleşen olayda, 3 katlı binada meydana gelen doğalgaz patlaması ve sonrasında çıkan yangında, 5 kişi yaralandı. Olayda yaralanan ve durumu ağır olan anne ve oğul, olaydan 11 gün sonra birbir ardına hayatını kaybetti.

Patlama yaşanan evde yaşayan Hanım Altınkaynak (65) öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in de katıldığı cenazede toprağa verildi. Durumu ağır olan ve tedavisi devam eden Hanım Altınkaynak'ın oğlu Miktad Çebi (41) de akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

Patlama yaşandığı ilk anlarda Miktad Çebi'nin intihar etmek istediği ve doğalgaz patlamasının bu sebeple yaşandığı ileri sürülmüştü.