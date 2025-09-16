FED FAİZ KARARI EYLÜL 2025: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enerji ve gıda hariç çekirdek TÜFE ise aylık %0,3 ve yıllık %3,1 artış kaydederek beklentilerle uyumlu seyretti. Öte yandan, haftalık işsizlik maaşı başvuruları 263 bine çıkarak Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, zayıf istihdam verileri ve görece güçlü enflasyonun yatırımcıları Fed'in 17 Eylül'de faiz indirimine gideceğine ikna ettiğini belirtiyor. Para piyasası fiyatlamaları, gelecek toplantıda politika faizinde 25 baz puanlık indirim olacağını neredeyse kesin gösterirken, yıl sonuna kadar toplam üç indirimin gündemde olduğu ifade ediliyor.