FED FAİZ KARARI EYLÜL 2025: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı. Uzmanlar, zayıf istihdam verileri ve yüksek enflasyonun Eylül'de faiz indirimi beklentisini artırdığını belirtiyor. Para piyasalarında, önümüzdeki toplantıda 25 baz puanlık indirim neredeyse kesinleşti, yıl sonuna kadar toplam üç indirim olasılığı güçlü görülüyor. İşte Fed faiz kararı toplantı tarihleri
ABD Merkez Bankası'nın takvimine göre Eylül ayı toplantısı 16-17 Eylül'de gerçekleştirilecek. Faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de ilan edilecek, Fed Başkanı Powell ise 21.30'da değerlendirmelerde bulunacak.
Küresel yatırımcıların odağı, gelecek hafta açıklanacak Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında yoğunlaşırken, piyasalar ABD ve Çin kaynaklı makroekonomik gelişmelerin etkisi altında hareket etmeyi sürdürüyor.
ABD'de geçen hafta açıklanan Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık %0,4 ile beklentilerin üzerinde, yıllık %2,9 ile beklentilere paralel artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon, Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
Enerji ve gıda hariç çekirdek TÜFE ise aylık %0,3 ve yıllık %3,1 artış kaydederek beklentilerle uyumlu seyretti. Öte yandan, haftalık işsizlik maaşı başvuruları 263 bine çıkarak Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Analistler, zayıf istihdam verileri ve görece güçlü enflasyonun yatırımcıları Fed'in 17 Eylül'de faiz indirimine gideceğine ikna ettiğini belirtiyor. Para piyasası fiyatlamaları, gelecek toplantıda politika faizinde 25 baz puanlık indirim olacağını neredeyse kesin gösterirken, yıl sonuna kadar toplam üç indirimin gündemde olduğu ifade ediliyor.