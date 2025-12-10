FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Aralık ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi

FED 2025 ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), her yıl olduğu gibi Aralık ayında da yılın son toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantının takvimi ve faiz kararının açıklanma saatleri küresel piyasalar için kritik önem taşımaktadır.

Kritik Tarih ve Saatler: