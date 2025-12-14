Fedakâr anne ömrünü engelli evlatlarına adadı

Tunceli'de doğuştan engelli Nuray (48), İlhan (47), Semra (42) ve Hasan Orhan Oğurlu'nun (35) tüm ihtiyaçları doğdukları andan itibaren anneleri Ani Oğurlu (68) tarafından karşılanıyor. Çocuklarının kişisel bakımlarını kendisi yapan Ani Oğurlu,"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde, valilik tarafından yılın annesi seçildi. Yarım asırdır kendisini çocuklarına adayan Ani Oğurlu, "Anne yüreği dayanmaz. Bunlar benim için melektir. Hiç kimseye kötülükleri yok. Aynı küçük çocuklar gibiler. Bazen zorlanıyorum. Kolay bir şey değil. Dışarı çıkamıyorum çıksam da gözüm arkada kalıyor. Eşim de rahatsız" dedi.