Haberler Yaşam Haberleri Fedakâr anne ömrünü engelli evlatlarına adadı
Giriş Tarihi: 14.12.2025

Fedakâr anne ömrünü engelli evlatlarına adadı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Fedakâr anne ömrünü engelli evlatlarına adadı
  • ABONE OL
Tunceli'de doğuştan engelli Nuray (48), İlhan (47), Semra (42) ve Hasan Orhan Oğurlu'nun (35) tüm ihtiyaçları doğdukları andan itibaren anneleri Ani Oğurlu (68) tarafından karşılanıyor. Çocuklarının kişisel bakımlarını kendisi yapan Ani Oğurlu,"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde, valilik tarafından yılın annesi seçildi. Yarım asırdır kendisini çocuklarına adayan Ani Oğurlu, "Anne yüreği dayanmaz. Bunlar benim için melektir. Hiç kimseye kötülükleri yok. Aynı küçük çocuklar gibiler. Bazen zorlanıyorum. Kolay bir şey değil. Dışarı çıkamıyorum çıksam da gözüm arkada kalıyor. Eşim de rahatsız" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fedakâr anne ömrünü engelli evlatlarına adadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz