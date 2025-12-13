Fedakâr öğretmen Atv’de İlayda için yarıştı

Konya Ilgın'da Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda Sınıf Öğretmeni Muhammed Bağ ve 3. sınıf öğrencisi İlayda Kozlu (8) her gün sabah birlikte okulu açıp kapatıyor, yapıp oyunlar oynuyor. İkilinin bu hikâyesi birçok habere de konu oldu.

TAM FİLM KONUSU

Yalnızca bir öğrencinin olduğu sınıfta mesleğini sürdüren ve öğrencisine olan sevgisiyle gönülleri fetheden Muhammed öğretmen, bu kez ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katıldı.

Mesleğini, yaptıklarını ve öğrencisi İlayda ile aralarındaki ilişkiyi anlatan Muhammed Bağ, seyircilerden büyük alkış aldı. Programın sunucusu Oktay Kaynarca ise Muhammed öğretmeni tebrik ederek, öğrencisi İlayda ile birlikteliklerinin tam bir film konusu olduğunu söyledi.

Her gün 60 kilometre yol giderek okula ulaşan Muhammed öğretmen, İlayda'yı evinden alarak birlikte okula gidiyor. Bağ, İlayda ile birlikte seslendirme yapıp masa tenisi ve satranç oynadıklarını söyleyerek ona arkadaşlık yaptığını da sözlerine ekledi. Muhammet Bağ, baraj sorusu olan 7. soruya doğru cevap veremeyerek yarışmadan elendi ve 5 bin TL kazandı.