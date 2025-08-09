Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe - Alanyaspor maçı neden ertelendi, bugün yok mu? Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 9.8.2025 13:23

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynayacağı maçla Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonuna giriş yapacaktı. Taraftarın beklediği karşılaşmaya TFF'den erteleme kararı geldi. Maçın tarihi ve ertelenme nedeniyle ilgili araştırmalara hız kazandıran sarı lacivertliler sıradaki karşılaşmalarına odaklandı. Peki; Fenerbahçe - Alanyaspor maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, bugün yok mu soruları taraftarın gündeminde. Yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında devam eden sarı lacivertli ekip yeni sezona iddialı giriş yapmak istiyor. Taraftarın heyecanla beklediği maçta gözler federasyona döndü. İşte, maçın ertelenme nedeni:

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe ilerleyen günlerde rövanş maçına çıkacak. Takımların Avrupa kupalarında mücadele etmeleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu bazı maçların ertelendiğini duyurdu. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı da bu karşılaşmalar arasında yer alıyor.

İşte, ertelenen maçlar:

TFF tarafından yapılan açıklama "Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin Süper Lig açılış maçı olarak beklenen Alanyaspor karşılaşmasının ne zaman oynanacağı bilinmiyor. Sarı lacivertliler bu maçı atlayarak lige devam edecek. Alanyaspor maçının tarihi için gözler TFF duyurularında.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Feyenoord eşleşmesinin ikinci ayağı temsilcimizin evinde Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe rövanş maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

