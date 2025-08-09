Fenerbahçe - Alanyaspor maçı neden ertelendi, bugün yok mu? Süper Lig Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, bugün yok mu soruları taraftarın gündeminde. Yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında devam eden sarı lacivertli ekip yeni sezona iddialı giriş yapmak istiyor. Taraftarın heyecanla beklediği maçta gözler federasyona döndü. İşte, maçın ertelenme nedeni:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe ilerleyen günlerde rövanş maçına çıkacak. Takımların Avrupa kupalarında mücadele etmeleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu bazı maçların ertelendiğini duyurdu. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı da bu karşılaşmalar arasında yer alıyor.
İşte, ertelenen maçlar:
TFF tarafından yapılan açıklama "Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'nin Süper Lig açılış maçı olarak beklenen Alanyaspor karşılaşmasının ne zaman oynanacağı bilinmiyor. Sarı lacivertliler bu maçı atlayarak lige devam edecek. Alanyaspor maçının tarihi için gözler TFF duyurularında.
Fenerbahçe – Feyenoord eşleşmesinin ikinci ayağı temsilcimizin evinde Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe rövanş maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başlayacak.